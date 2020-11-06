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İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi!

İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi!
İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi!

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 37 bin 809 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yanan en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

Avrupa'da birçok ülkede Covid-19 vakalarında rekor artışlar devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 37 bin 809 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 862 bin 681'e ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 446 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 40 bin 638'e yükseldiğini ifade etti.

Bakanlık, son 24 saatte 234 bin 245 kişiye Covid-19 testi yapıldığını, testlerdeki pozitiflik oranının düne göre artarak yüzde 16,14 olduğunu belirtti. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 499 bin 188'e yükselirken, son 24 saatte 124 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 bin 515'e ulaştı.

Kırmızı bölgelerde karantina uygulaması başladı

İtalya'da Covid-19 kısıtlamaları bugün yürürlüğe girdi. 3 Aralık'a kadar geçerli olacak kısıtlamalarda ülke genelinde 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklanırken, kırmızı bölgelerde ise sokağa çıkma yasağı 24 saat uygulanacak

Hükümet, yayınladığı genelge ile ülkedeki bölgeler virüs bulaştırma katsayılarına (Rt) göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak üçe ayırdı. Vakaların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az olduğu bölgeler ise sarı olarak işaretlendi.

İtalya Başbakan Giuseppe Conte kırmızı bölge ilan edilen yerlerde yaşanan protestolar ve yerel yönetimlerin hoşnutsuzluğu hakkında, “Niyetimiz kimseyi cezalandırmak değil” ifadelerini kullandı.

Burak Ortahamamcılar
 

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