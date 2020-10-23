İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayılarındaki rekor artışlar devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 19 bin 143 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 484 bin 869'a ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 91 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğin, toplam can kaybının 37 bin 59'a ulaştığını aktardı. İtalya'da son 24 saatte 182 bin 32 kişiye Covid-19 testi yapılırken, yapılan testlerin yüzde 9,9'u pozitif çıktı. Ülkede aktif vaka sayısı 186 bin 2'ye yükselirken, bin 49 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kalabriya Bölgesi de gece sokağa çıkma yasağı getirdi

Yedi bölgeye ayrılan İtalya'da 4 bölgenin yerel yönetimleri sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Ülkenin güneyinde yer alan Kalabriya bölgesinde de yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bölgede orta ve lise dengi okullarda uzaktan eğitim yapılacak.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise bugün Senato'da yaptığı konuşmada, üretim ve eğitimde kesinti yaşanmaması için genel bir karantina uygulamasından kaçınmak istediklerini söyledi ancak "Hükümet gerekli gördüğü an müdahale edebilir' mesajı verdi.

Öte yandan İtalya'dan çok vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma kısıtlaması dün başlamıştı. Campania ve Lazio bölgerinde ise bu akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek.

Burak Ortahamamcılar

