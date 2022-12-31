İtalya'da hafif uçak dağa acil iniş yaptı

İtalya'da Trento-Mattarello Havalimanı'ndan 3 kişiyle birlikte havalanan Piper PA-28 tipi bir uçağın motoru durdu. Bunun üzerine 22 yaşındaki genç pilot, acil iniş kararı aldı. Uçak, Lagorai sıradağlarında 2 bin 100 metre yükseklikteki karla kaplı alana acil iniş yaptı. Yardım çağrılması üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot, erkek kardeşi ve kız arkadaşı ekipler tarafından kurtarılırken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere helikopterle Santa Chiara Hastanesine sevk edildi.

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