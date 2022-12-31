İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İtalya'da hafif uçak dağa acil iniş yaptı

İtalya'da hafif uçak dağa acil iniş yaptı
İtalya'da hafif uçak dağa acil iniş yaptı

İtalya'da hafif uçak, motorunun durması sonucu Trentino'daki Lagorai sıradağlarında 2 bin 100 metre yüksekliğe acil iniş yaptı.

İtalya'da hafif uçak dağa acil iniş yaptı - Tıkla İzle

İtalya'da Trento-Mattarello Havalimanı'ndan 3 kişiyle birlikte havalanan Piper PA-28 tipi bir uçağın motoru durdu. Bunun üzerine 22 yaşındaki genç pilot, acil iniş kararı aldı. Uçak, Lagorai sıradağlarında 2 bin 100 metre yükseklikteki karla kaplı alana acil iniş yaptı. Yardım çağrılması üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot, erkek kardeşi ve kız arkadaşı ekipler tarafından kurtarılırken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere helikopterle Santa Chiara Hastanesine sevk edildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.