İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya'da halk park ve bahçelere akın ediyor

İtalya'da halk park ve bahçelere akın ediyor
İtalya'da halk park ve bahçelere akın ediyor

İtalya’da korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kısıtlamaların kaldırılmasının ikinci gününde de halk park ve bahçelere akın etti.

Korona virüs salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen İtalya'da dün itibariyle yeni bir döneme geçildi. İki aydır sokağa çıkma yasağının uygulandığı İtalya'da kısıtlamalar kademeli olarak kaldırıldı. “Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama” olarak tanımlanan dönemin başlamasıyla, haftalardır evlerinde kalan İtalyanlar sokaklara akın etti. Kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında parkların da açılmasıyla İtalyanların büyük bir kısmı kendini parklara attı. Maske takarak bisiklet kullanan, sosyal mesafeye dikkat ederek yürüyüş yapan İtalyanlar, normal hayata dönüyor.

Kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında İtalyanların dışarıda egzersiz yapmalarına, akrabalarını ziyaret etmelerine izin veriliyor. Restoranların da artık paket servis yapabileceği ülkede, 4.4. milyon kişi işbaşı yaptı. Ancak İtalya'da toplu taşımada ve kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Müzeler, kütüphaneler 18 Mayıs, restoran, kafe ve kuaför salonları da 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.
İtalya, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.