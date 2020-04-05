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İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti

İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti
İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti

Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülke İtalya’da hastalar sokaklarda yatırılıp bekletilirken, hastane koridorlarına cenazeler yığıldı.

Korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 362'ye, vaka sayısının ise 124 bin 632'ye ulaştığı İtalya'dan gelen korkunç görüntüler hastalık gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İtalya'da sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor. Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi. İtalya'da kaydedilen sarsıcı görüntüler tedbir almanın önemini insanlara bir kez daha hatırlattı.

Öte yandan, salgın başlayınca uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden İtalyanlar, "Bizim gibi olma Türkiye" mesajları ile Türklere evde kalma çağrısında bulunuyor.

Özlem Kaplan
 

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