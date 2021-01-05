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İtalya'da heyelan nedeniyle bir otel yıkıldı

İtalya'da heyelan nedeniyle bir otel yıkıldı
İtalya'da heyelan nedeniyle bir otel yıkıldı

İtalya'nın Bolzano kentinde bulunan Hotel Eberle, bulunduğu bölgede meydana gelen heyelan nedeni ile yıkıldı.

İtalya’da heyelan nedeniyle bir otel yıkıldı - Tıkla İzle

İtalya'nın Bolzano kentinde bir dağ yamacında yer alan Hotel Eberle, meydana gelen heyelan sonucu yıkıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, otelde çalışanların olma ihtimali üzerine enkazda arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Yetkililer, korona virüs salgını nedeni ile otelin müşterilere kapalı olduğunu ifade etti. Heyelan sonucu can kaybı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Görgü tanıkları, ise otelin yerel saatle 15.00 sularında heyelan altında kalarak büyük ölçüde hasar gördüğünü ifade etti.

Bölge, son haftalarda mevsim ortalamasının üzerinde yağış alıyordu. Otelin yakınlarından geçen Sant'Osvaldo yürüyüş parkuru yaşanan heyelanlar nedeniyle bir süre önce kapatılmıştı.

Burak Ortahamamcılar

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