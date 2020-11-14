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İtalya'da huzurevinde koronaya karşı plastik perdeli sarılma odası

İtalya'da huzurevinde koronaya karşı plastik perdeli sarılma odası
İtalya'da huzurevinde koronaya karşı plastik perdeli sarılma odası

İtalya’da bir huzurevi, korona virüse karşı sosyal mesafeyi koruyarak ailelerin kucaklaşabilmesi için sarılma odaları oluşturdu.

Avrupa'da korona virüs salgının etkisini arttırması ile tedbirler sıkılaştırıldı. İtalya'da Treviso'ya bağlı Castelfranco Veneto kasabasındaki Domenico Sartor Huzurevi, sakinlerinin pandemi sırasında aileleri ve yakınları ile görüştükleri sırada birbirlerine güven içinde temas edebilmeleri için sarılma odaları oluşturdu.

Huzurevi sakinleri, bu odalara yerleştirilen şeffaf plastik perde sayesinde virüs bulaşma riski olmadan sevdikleriyle temas edebiliyor, onlara sarılıp ele ele tutuşabiliyorlar.

Huzurevinin Müdürü Maurizio Trento yaptığı açıklamada, yaşlıların zihinsel sağlığı açısından yakınlarıyla fiziksel temasın önemini göz önünde bulundurarak, “sarılma odası” fikrini geliştirdiklerini aktardı. Trento, "Oldukça büyük bir salonumuz vardı ve burayı misafirlerimizin güven içinde yakınlarıyla görüşebilmeleri için yeniden düzenledik" dedi.

Sınır tanımayan duygular salonu

Huzurevinin “Sınır tanımayan duygular” (Emozioni senza confini) olarak adlandırılan bir başka salonunda ise misafirler cam panellerin ardından yakınlarıyla kulaklık ve mikrofon vasıtası ile görüşebiliyor. Salondaki camlarda açılan deliklere monte edilen eldivenler sayesinde huzurevi sakinleri ve yakınları birbirlerine güven içinde temas edebiliyorlar.

Burak Ortahamamcılar

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