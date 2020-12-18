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İtalya'da kapatılan metroya bariyerlerden atlayarak girdiler

İtalya'da kapatılan metroya bariyerlerden atlayarak girdiler
İtalya'da kapatılan metroya bariyerlerden atlayarak girdiler

İtalya'nın Milano şehrinde en işlek metro istasyonlarından Loreta, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süreliğine kapatılınca halk metroya bariyerlerin üzerinden atlayarak girdi.

İtalya’da kapatılan metroya bariyerlerden atlayarak girdiler - Tıkla İzle

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Milano kentindeki en yoğun metro duraklarından biri olan Loreto İstasyonu, Covid-19 tedbirleri kapsamında istasyondaki yolcu sayısının belirlenen kapasiteyi aşması nedeniyle kapatılmıştı. Milona halkı, istasyonun kapatılmasına yönelik tepkisini metroya zorla girerek ortaya koydu. İnsanların metroya, turnikelerin önüne konan bariyerlerin üzerinden atlayarak girdiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Milano Belediyesi toplu taşıma işletmesi ATM tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin “sorumsuzluk ve medeniyetsizlik örneği" olduğu belirtilirken, Tüketici Hakları Koruma Derneği Codacons, Covid-19 kurallarına uymayarak diğer yolcuların sağlığını tehdit eden kişilerin cezalandırılmasını ve ATM'nin daha ciddi tedbirler alarak yolcu haklarının korunmasını talep etti.

Burak Ortahamamcılar
 

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