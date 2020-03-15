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İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 441'e ulaştı

İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 441'e ulaştı
İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 441'e ulaştı

İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının bin 441'e, vaka sayısının 21 bin 157'ye yükseldiği belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. İtalya'da Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 266'dan bin 441'e ulaştığı bildirildi. Toplam vaka sayısının ise 17 bin 660'tan 21 bin 157'ye yükseldiği aktarıldı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının önceki güne göre bin 518'e yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan, Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya, ölü sayısında Çin'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

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