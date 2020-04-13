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İtalya'da korona virüsten son 24 saatte 566 kişi öldü

İtalya'da korona virüsten son 24 saatte 566 kişi öldü
İtalya'da korona virüsten son 24 saatte 566 kişi öldü

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 566 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 20 bini aşarak, 20 bin 465’yükseldi. İtalya’da karantina önlemleri 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Korona virüs salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da korona virüs bilançosu artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 566 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 20 bini aşarak, 20 bin 465'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünya genelinde 20 bin ölümün gerçekleştiği ikinci ülke İtalya olurken, İtalya'da toplam korona virüs vaka sayısı 159 bin 516'ya ulaştı.

Öte yandan İtalya'da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

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