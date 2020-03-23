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İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 6 bin 77'ye ulaştı

İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 6 bin 77'ye ulaştı
İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 6 bin 77'ye ulaştı

İtalya'da son 24 saatte 601 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 6 bin 77'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 601 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 6 bin 77'ye yükseldiği açıklandı.

Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 4 bin 789 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 63 bin 927'ye ulaştığı bildirildi.
Öte yandan, ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü ve vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.

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