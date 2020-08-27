İtalya'da koronavirüs vaka sayıları binin üzerinde seyrediyor

Korona virüs salgını birçok Avrupa ülkesinde yeniden etkisini arttırmaya başlarken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi paniğe neden oluyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 411 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 263 bin 949'a ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte 5 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 35 bin 463'e yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan dün İtalya'da vaka sayısı bin 365 olarak kayıtlara geçerken, vaka sayıları yeniden binin üzerinde seyretmeye başladı.