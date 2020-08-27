İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya'da koronavirüs vaka sayıları binin üzerinde seyrediyor

İtalya'da koronavirüs vaka sayıları binin üzerinde seyrediyor
İtalya'da koronavirüs vaka sayıları binin üzerinde seyrediyor

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 411 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 263 bin 949’a yükseldi. Ülkede vaka sayıları son 2 gündür binin üzerinde seyrediyor.

Korona virüs salgını birçok Avrupa ülkesinde yeniden etkisini arttırmaya başlarken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi paniğe neden oluyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 411 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 263 bin 949'a ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte 5 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 35 bin 463'e yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan dün İtalya'da vaka sayısı bin 365 olarak kayıtlara geçerken, vaka sayıları yeniden binin üzerinde seyretmeye başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.