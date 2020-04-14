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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bini aştı

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bini aştı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bini aştı

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 602 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 21 bini aşarak 21 bin 67'ye yükseldi.

Korona virüs salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da korona virüs bilançosu artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 602 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 21 bin 67'ye ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 2 bin 972 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam korona virüs vaka sayısının 162 bin 488'e yükseldiği açıklandı.

Öte yandan virüs nedeniyle Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı.

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