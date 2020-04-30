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İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek

İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek
İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek

İtalya Serie A'nın kaderi bakanlar kurulunda belli olacak. Bazı bakanların Fransa'da olduğu gibi liglerin iptal edilmesinden yana olduğu iddia ediliyor.

Fransa'da liglerin iptal edilmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un; İtalya, İngiltere, Almanya ve İspanya gibi önde gelen liglerin oynanmaması için temaslarda bulunması sonrası gözler bu ülkelere çevrildi. Avrupa'da korona virüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da liglerin kaderi önümüzdeki günlerde yapılacak olan bakanlar kurulunda netlik kazanacak. Futbolcuların bireysel antrenmanlar yapmasının herhangi bir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, henüz alınan bir karar olmadığını belirtti. Yapılacak olan bakanlar kurulu toplantısında bazı bakanların Fransa'da olduğu gibi liglerin oynanmamasından yana olduğu iddia ediliyor.

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