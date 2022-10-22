İtalya'da Meloni hükümeti yemin ederek göreve başladı

İtalya'da seçimleri kazanarak yeni hükümeti kuran Başbakan Giorgia Meloni ve 24 bakanı için başkent Roma'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de yemin töreni düzenlendi. Meloni ve lideri olduğu sağ koalisyonun 24 bakanı törende Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın huzurunda tek tek yemin etti. Yemin törenin ardından Başbakan Meloni ve tüm bakanlar, Cumhurbaşkanı Mattarella ile fotoğraf çektirdi. İtalya'nın ilk kadın başbakanı olan Meloni, ayrıca ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan oldu.

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