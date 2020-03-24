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İtalya'da otoyollardaki akaryakıt istasyonları kapatılıyor

İtalya'da otoyollardaki akaryakıt istasyonları kapatılıyor
İtalya'da otoyollardaki akaryakıt istasyonları kapatılıyor

İtalya'da korona virüsü nedeniyle hızla artan ölü ve vaka sayıları nedeniyle akaryakıt istasyonları Çarşamba gününden itibaren kapatılacak.

Korona virüsünün Avrupa'daki merkezi haline gelen İtalya, ülke genelinde alınan yeni tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor. İtalya'da Çarşamba gününden sonra otoyollardaki benzin istasyonlarının kapatılmasına karar verildi. Yasağın bununla da sınırlı kalmayacağını belirten sektör yetkilileri, kararın ülkedeki diğer benzin istasyonlarının da kapanmasına kadar gideceğini belirtti. Yetkililer, getirilen kapatma kararıyla halkın başka yerlere seyahatine sınırlama getirileceğini, böylelikle virüsün daha fazla yayılmasının engellenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Mehmet Koca

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