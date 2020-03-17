Dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü, Avrupa'da en fazla İtalya'yı vurdu. Ülke genelinde 27 bin 980 korona virüsü vakası ve 2 bin 158 kişinin de hayatını kaybettiği İtalya'da sağlık sistemi çöktü. İtalya'da her geçen gün artan Korona virüsü vakası sağlık sisteminin de yetersiz kalmasına neden oldu. Milano'da bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında tedavi edilmeye çalıştığı görülüyor. Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor.

Sokaklar sessiz

İtalya'da tüm ülke günlerdir karantina altında. İtalya halkı karantina nedeniyle evlerinden çıkamazken, bir çok turistik bölge de ıssız kaldı. Başkent Roma'daki en turistik mekanlardan biri olan ve her yıl milyonlarca turistin bozuk para atıp dilek tuttuğu Aşk Çeşmesi'nden (Trevi Çeşmesi) Navona Meydanı'na kadar bir çok turistik noktada sokaklar sessizliğe gömüldü.

İtalya'daki durumu anlatan gazeteci Grandesso Federico, Padova sokaklarda bulunan araçların, halka ‘evlerinizde kalın' çağrısında bulunduğunu ifade ederek, “Bu durumun ne kadar dramatik olduğunu gösteriyor. Hastanelerdeki durum ise daha fazla zor bir hale geliyor. Yoğun bakımlardaki, hastanelerdeki yataklar yetersiz kalıyor” dedi.

Çinli doktorların önce Roma, daha sonra Padova ve Milano'da bulunan hastaneleri ziyaret edeceğini söyleyen Federico, insanların dikkat etmediğini söyledi.