İtalya'da sel felaketi: 3 ölü

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin su seviyesinin yükselmesi sonucu Emilia-Romagna bölgesinde birçok noktayı su bastı. Bölgenin merkezi Cesena kentinin Belediye Başkanı Enzo Lattuca, bölgede yaşayanlara yüksek katlara çıkmaları ve kıyılardan uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

Lattuca, yolların çamurla kaplanması nedeniyle bazı köprülerin ve kara yollarının trafiğe kapandığını ifade etti.

Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musemeci, sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Sokak ve caddelerin sular altında kalması nedeniyle kurtarma operasyonlarında aksaklık yaşanırken, kayıp olduğu bildirilen 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, hükümetin durumu takip ettiğini ve gerekli yardımlar için müdahaleye hazır olduğunu söyledi.

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