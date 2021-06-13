İtalya'da silahlı saldırı: 2'si çocuk 3 ölü

İtalya'nın Lazio bölgesindeki Ardea ilçesinde 34 yaşlarında kimliği henüz açıklanmayan silahlı saldırgan bir parkta etrafa ateş açtı. Saldırıda yaralanan bir kişi olay yerinde ölürken, biri 5 diğeri 10 yaşındaki iki çocuk kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kaçmayı başaran saldırgan, evinde barikat kurdu. Polis saldırganın evinin etrafını sardı. Saldırgan henüz yakalanmazken operasyonun devam ettiği belirtildi.

Ardea belediye başkanı Mario Savarese yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre her şey anlamsız bir tartışmadan kaynaklanıyor. Olay yerindeyim. Durum şu anda polisin kontrolünde. Yaşananlar beni çok üzdü. Gerekli tüm bilgileri aldım. Umarım fail en kısa sürede ele geçirilir" açıklaması yaptı. Savarese, saldırgan ile hayatlarını kaybedenlerin herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Yerel basın saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve yaşadığı bölgede taciz ve hakaret gibi olaylara karıştığını yazdı.

Serkan Bayar

