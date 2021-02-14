İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya'da son 24 saatte 11 bin 68 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 11 bin 68 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 11 bin 68 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 11 bin 68 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 721 bin 879’a yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 205 bin 642 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 11 bin 68 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 721 bin 879'a ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 221 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 93 bin 577'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 9 bin 469 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 402 bin 783'e yükseldiğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 23 kişi artarak, 2 bin 85'e yükseldi.

Burak Ortahamamcılar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.