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İtalya'da son 24 saatte 13 bin 452 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 452 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 452 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 13 bin 452 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 809 bin 246’ya yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 250 bin 986 Covid-19 testi yapıldığı ve 13 bin 452 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 809 bin 246'ya ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 232 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 95 bin 718'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 8 bin 946 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 388 bin 895'e yükseldiğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 31 kişi artarak, 2 bin 94'e yükseldi.

Burak Ortahamamcılar

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