İtalya'da son 24 saatte 13 bin 532 yeni vaka tespit edildi

İtalya Sağlık Bakanlığı son 24 saate ilişkin verileri açıkladı. Bakanlık verilerine göre, son 24 saatte 290 bin 534 korona virüs testi yapılırken 13 bin 532 pozitif vaka tespit edildi. İtalya Sağlık Bakanlığı, 13 bin 973 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 401 bin 413'e düştüğünü açıkladı. Salgının başından beri yeni tip korona virüs vaka sayısı ise 2 milyon 710 bin 819 oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 311 kişinin pandemi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son verilerle korona virüs salgını başlangıcından bu yana Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 93 bin 356'ya yükseldi.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 33 azalarak 2 bin 62'ye geriledi.

Burak Ortahamamcılar