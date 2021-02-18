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İtalya'da son 24 saatte 13 bin 762 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 762 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 762 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 13 bin 762 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 765 bin 412’ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 288 bin 458 Covid-19 testi yapıldığı ve 13 bin 762 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 739 bin 591'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 347 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 94 bin 887'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 771 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 384 bin 501'e gerilediğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 2 kişi artarak, 2 bin 45'e yükseldi.

Burak Ortahamamcılar

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