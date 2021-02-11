İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 292 bin 533 testte 15 bin 146 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 683 bin 403'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 391 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 92 bin 729'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 838 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 405 bin 19'a düştüğünü ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 2 kişi azalarak yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 126'ya geriledi.

Milano'da 3 okulda 59 mutasyonlu vaka

İtalya'nın Milano kentinde yer alan Bollate kasabasındaki 3 okulda, öğrenci, öğretmen ve veliler arasında şu ana kadar toplamda 59 kişide Covid-19'un İngiltere mutasyonu tespit edildi. Milano'nun kuzeyinde yer alan bölgede yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğü ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Daha önce aynı kasabada bir anaokulu ise karantina altına alınmıştı.

Burak Ortahamamcılar