İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 479 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 479 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 15 bin 479 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 15 bin 479 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 882’ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 297 bin 128 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 15 bin 479 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 780 bin 882'ye ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 348 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 95 bin 235'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 175 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 382 bin 448''e gerilediğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 14 artarak 2 bin 59'a yükseldi.

Burak Ortahamamcılar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.