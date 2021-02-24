İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 424 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 848 bin 564’e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 340 bin 247 Covid-19 testi yapıldığı ve 16 bin 424 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 848 bin 564'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 96 bin 666'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 599 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 389 bin 443'e yükseldiğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 11 kişi artarak, 2 bin 157'ye yükseldi.

Burak Ortahamamcılar

 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.