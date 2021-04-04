İtalya'da son 24 saatte 18 bin 25 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 250 bin 933 korona virüs testi yapıldığı ve 18 bin 25 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 668 bin 264'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 326 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 30'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 511 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 569 bin 35 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 11 kişi azalarak 3 bin 703'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 11 milyon 38 bin 465 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 435 bin 262 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar