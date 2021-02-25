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İtalya'da son 24 saatte 19 bin 886 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 886 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 19 bin 886 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 19 bin 886 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 868 bin 435’e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 443 bin 704 Covid-19 testi yapıldığı ve 19 bin 886 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 868 bin 435'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 308 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 96 bin 974'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 853 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 396 bin 143'e yükseldiğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 11 kişi artarak, 2 bin 168'e yükseldi.

Burak Ortahamamcılar

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