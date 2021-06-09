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İtalya'da son 24 saatte 2 bin 199 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 199 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 2 bin 199 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 199 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 237 bin 790’a yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 218 bin 738 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 199 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 237 bin 790'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 77 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 767'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 8 bin 912 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 174 bin 935 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 27 kişi azalarak 661'e geriledi. İtalya'da bugüne kadar 39 milyon 495 bin 769 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 394 bin 797 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

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