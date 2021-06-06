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İtalya'da son 24 saatte 2 bin 275 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 275 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 2 bin 275 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 275 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 232 bin 428’e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 149 bin 958 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 275 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 232 bin 428'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 51 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 523'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 5 bin 321 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 192 bin 272 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 14 kişi azalarak 774'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 37 milyon 876 bin 902 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 959 bin 902 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar
 

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