İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 436 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 436 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 2 bin 436 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 436 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 230 bin 153’e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 238 bin 632 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 436 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 230 bin 153'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 57 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 472'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 200 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 195 bin 369 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 48 kişi azalarak 788'e geriledi. İtalya'da bugüne kadar 37 milyon 69 bin 235 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 737 bin 533 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.