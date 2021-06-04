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İtalya'da son 24 saatte 2 bin 557 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 557 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 2 bin 557 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 557 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 227 bin 719’a yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 220 bin 939 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 557 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 227 bin 719'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 73 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 415'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 853 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 200 bin 192 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 56 kişi azalarak 836'ya geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 36 milyon 600 bin 798 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 622 bin 492 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

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