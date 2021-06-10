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İtalya'da son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 239 bin 868’e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 205 bin 335 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 79 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 239 bin 868'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 88 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 855'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 616 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 169 bin 309 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 35 kişi azalarak 626'ya geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 40 milyon 114 bin 88 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 558 bin 508 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

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