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İtalya'da son 24 saatte 2 bin 897 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 897 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 2 bin 897 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 897 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 223 bin 200’e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 226 bin 272 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 897 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 223 bin 200'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 283'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 535 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 210 bin 50 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 56 kişi azalarak 933'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 35 milyon 578 bin 293 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 337 bin 272 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

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