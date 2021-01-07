İtalya'da son 24 saatte 20 bin 331 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 178 bin 596 testte 20 bin 331 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 201 bin 945'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 548 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 76 bin 877'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 227 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 568 bin 712'ye gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 2 kişi artarak yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 571'e yükseldi.

İtalya'da Pfizer-Biontech aşılarının yüzde 50'den fazlası kullanıldı

İtalya'da Pfizer-Biontech aşılarının yüzde 50'sinde fazlası kullanılarak 260 bin 948 kişi aşılandı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, günlük aşı kapasitesini 70 bin olduğunu duyurdu.

Moderna aşılarının haftaya gelmesi bekleniyor

Avrupa Komisyonu'nun ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısına onay vermesinin ardından aşıların gelecek hafta İtalya'ya ulaşması bekleniyor. İtalya'ya Moderna aşı programı dahilinde 3 ay içinde 1 milyon 300 bin doz aşı gelmesi öngörülüyor.

Burak Ortahamamcılar

