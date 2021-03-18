İtalya'da son 24 saatte 24 bin 935 yeni vaka

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 353 bin 737 korona virüs testi yapıldığı ve 24 bin 935 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 306 bin 711'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 423 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 103 bin 855'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 15 bin 976 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 547 bin 510'a yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 16 kişi artarak 3 bin 333'e ulaştı.

İtalya'da bugüne kadar Covid-19'a karşı 7 milyon 204 bin 358 kişi aşılanırken, 2 milyon 225 bin 652 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.

Covid-19 kurbanları anıldı

İtalya'da korona virüs salgınında hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi. İtalya Başbakanı Mario Draghi, salgında en çok can kaybının yaşadığı Bergamo kentindeki anma törenine katılarak anıt mezara çelenk koydu. Draghi, salgının sembolü haline gelen Papa Giovanni XXIII Hastanesi yakınlarındaki anıt ormanın açılışına katıldı. Bergamo Belediyesinin girişimiyle düzenlenen anıt ormana 750 fidan ekildi, ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Burak Ortahamamcılar