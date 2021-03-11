İtalya'da son 24 saatte 25 bin 673 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 372 bin 217 korona virüs testi yapıldığı ve 25 bin 673 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 149 bin 17'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 373 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 101 bin 184'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 15 bin kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 497 bin 350'ye yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 32 kişi artarak 2 bin 859 oldu.

AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alındı

Siracusa kentinde pazartesi sabahı aşı olan Stefano Paterno isimli asker, 24 saat sonra hayatını kaybetti. İtalya İlaç Ajansı AIFA tarafından yapılan açıklamada, Paterno'ya yapılan AstraZeneca aşısının bulunduğu sevkiyattaki aşıların kullanımının askıya alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Bazı ciddi advers olayların bildirilmesinin ardından AIFA, önlem olarak bu partinin ulusal topraklarda kullanımına yasak getirmeye karar verdi" denildi. AIFA, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile koordineli olarak "gerekirse daha fazla önlem alma hakkını saklı tuttuğunu" belirtti.

Öte yandan Catania kentinde de, aynı sevkiyattan çıkan AstraZeneca aşısı vurulan 50 yaşındaki bir polis memuru da 12 gün önce hayatını kaybetmişti.

Burak Ortahamamcılar

