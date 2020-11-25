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İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni korona virüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni korona virüs vakası
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni korona virüs vakası

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 25 bin 853 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 874'e ulaştı.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte yapılan 230 bin 7 testte 25 bin 853 yeni pozitif vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 874'e ulaştı.

Son 24 saat içinde 722 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Bakanlık, toplam can kaybının 52 bin 28'e yükseldiğini aktardı. Ülkede toplam aktif vaka sayısının ise 791 bin 697 olduğu belirtildi.

Son 24 saatte 32 Covid-19 hastasının yoğun bakım ünitesine alındığını açıklayana Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde toplam 3 bin 848 hastanın virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

Burak Ortahamamcılar
 

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