İtalya'da son 24 saatte 26 bin 824 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 369 bin 636 korona virüs testi yapıldığı ve 26 bin 824 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 175 bin 807'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 380 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 101 bin 564'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 443 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 509 bin 317'ye yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 55 kişi artarak 2 bin 914 oldu.

Burak Ortahamamcılar