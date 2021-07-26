İtalya'da son 24 saatte 3 bin 117 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 88 bin 247 korona virüs testi yapıldığı ve 3 bin 117 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 320 bin 530'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 971'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte bin 114 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 66 bin 257 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 4 kişi artarak 182'ye yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 65 milyon 540 bin 41 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 30 milyon 296 bin 40 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

