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İtalya'da son 24 saatte 3 bin 224 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 224 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 224 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 224 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 197 bin 892’ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 252 bin 646 korona virüs testi yapıldığı ve 3 bin 224 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 197 bin 892'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 166 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 501'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 11 bin 348 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 268 bin 145 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 59 kişi azalarak bin 323'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 31 milyon 549 bin 71 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 10 milyon 511 bin 111 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

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