İtalya'da son 24 saatte 3 bin 738 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 249 bin 911 korona virüs testi yapıldığı ve 3 bin 738 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 209 bin 707'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 126 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 919'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 534 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 246 bin 270 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 64 kişi azalarak bin 142'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 32 milyon 958 bin 928 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 206 bin 454 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar