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İtalya'da son 24 saatte 3 bin 937 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 937 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 937 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 937 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 201 bin 827’ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 260 bin 962 korona virüs testi yapıldığı ve 3 bin 937 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 201 bin 827'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 121 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 622'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 11 bin 930 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 260 bin 29 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 45 kişi azalarak bin 278'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 31 milyon 854 bin 231 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 10 milyon 647 bin 817 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar
 

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