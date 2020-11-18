İtalya'da son 24 saatte 34 bin 282 yeni korona virüs vakası

Avrupa ülkeleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka ve can kayıpları ile başa çıkmaya çalışıyor. İtalya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 234 bin 834 testte 34 bin 282 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısının 1 milyon 272 bin 352'ye ulaştığı, şu anda aktif Covid-19 hasta sayısının ise 743 bin 168'e yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 753 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Dün, Covid-19 nedeniyle 731 kişi yaşamını yitirmiş, 3 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedilmişti. Son veriyle birlikte ülkedeki toplam can kaybı 47 bin 217'ye yükseldi. Son 24 saat içinde 58 kişi daha yoğun bakıma alınırken, ülke genelinde toplam 3 bin 670 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yoğun bakımlarda kritik baraj aşıldı

Bölgesel Sağlık Hizmetleri Ajansı Agenas, yoğun bakım ünitelerinde Covid-19 hastalarının oranının ülkenin büyük bölümünde kritik olarak kabul edilen yüzde 30 eşiğini aştığı yönünde uyarıda bulundu. Ülkedeki 21 bölgenin 17'sinde her 100 yoğun bakım yatağının 42'sinde Covid-19 hastası yattığını belirten ajans, söz konusu bölge sayısının bir hafta önce 10 olduğuna dikkat çekti.

Burak Ortahamamcılar

