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İtalya'da son 24 saatte 36 bin 176 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 36 bin 176 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 36 bin 176 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 36 bin 176 yeni Covid-19 vaka tespit edilirken, 653 kişi hayatını kaybetti.

Korona virüs salgınının ikinci dalgasının en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da, günlük vaka sayıları 30 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 250 bin 186 test sonucunda 36 bin 176 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 761 bin 671 yükselirken, salgının başlangıcından bu yana yeni tip korona virüse yakalanan kişi sayısı ise toplamda 1 milyon 308 bin 528'e ulaştı. Son 24 saat içinde 653 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 47 bin 870'e ulaştı.

Son 24 saatte 42 kişi daha yoğun bakıma alındı. Ülke genelinde toplam 3 bin 712 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

Burak Ortahamamcılar
 

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