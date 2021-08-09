İtalya'da son 24 saatte 4 bin 200 yeni vaka

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 102 bin 864 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 200 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 400 bin 617'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 242'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 589 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 114 bin 855 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 24 kişi artarak 323'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 71 milyon 876 bin 858 Covid-19 aşısı uygulanırken, 34 milyon 560 bin 348 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Burak Ortahamamcılar

