İtalya'da son 24 saatte 4 bin 845 yeni vaka

İtalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 209 bin 719 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 845 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 363 bin 374'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 115'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 615 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 94 bin 216 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 9 kişi artarak 258'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 69 milyon 391 bin 935 Covid-19 aşısı uygulanırken, 33 milyon 5 bin 223 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.



Burak Ortahamamcılar

