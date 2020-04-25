İtalya'da son 24 saatte 415 kişi öldü, can kaybı 26 bin 384'e ulaştı

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 415 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 26 bin 384'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 2 bin 357 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 195 bin 351'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 63 bin 120'ye yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 102 olarak açıklandı.