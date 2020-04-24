İtalya'da son 24 saatte 420 kişi öldü, can kaybı 25 bin 969' ulaştı

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 190 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 420 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 25 bin 969'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede 3 bin 21 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 192 bin 994'e ulaştığı ifade edildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 60 bin 498'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 173 olarak açıklandı. Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede korona virüs ile mücadelede 2. aşama olarak nitelendirilen dönemin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirtmiş ve detayları Pazar gününe kadar açıklayacağını duyurmuştu.