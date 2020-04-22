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İtalya'da son 24 saatte 437 kişi öldü, can kaybı 25 bini aştı

İtalya'da son 24 saatte 437 kişi öldü, can kaybı 25 bini aştı
İtalya'da son 24 saatte 437 kişi öldü, can kaybı 25 bini aştı

İtalya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 437 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 25 bin 85'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 437 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 25 bin 85'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 3 bin 370 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 187 bin 327'ye ulaştığı ifade edildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 54 bin 543'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 384 olarak açıklandı.

Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Dünyada en çok korona virüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunan İtalya, korona virüs pandemisi nedeniyle ülkede uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarını 4 Mayıs itibariyle hafifletmeye hazırlanıyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede yeni tip korona virüsle mücadelede ulusal çapta 2. aşama olarak nitelendirilen dönemin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirtmiş ve detayları pazar gününe kadar açıklayacağını duyurmuştu.

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